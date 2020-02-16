البيان : الإمارات تتمتع بمنظومة عمل حكومي متميزة عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت جريدة البيان في إفتتاحيتها اليوم الأحدـ أن دولة الإمارات تتمتع بمنظومة عمل حكومي متميزة عالمياً، إذ تحتوي على العديد من المبادرات والبرامج الحكومية الرامية إلى صقل وتمكين المواهب والخبرات من أبناء الإمارات، وإعداد كوادر إدارية وقيادية وطنية تتحلى بالمسؤولية، وتتمتع بقدر عالٍ من الثقافة المؤسسية، وقادرة على ترجمة الرؤية الاستشرافية التي تتبناها القيادة لبناء مستقبل الإمارات.



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وأشارت إلى أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أشاد بمنظومة العمل الحكومي والفريق المشارك فيها، وقال سموه: "فخور بمنجزات فرق العمل الحكومية التي تعمل على تطوير وتحديث منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال ابتكار آليات وأدوات لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يواكب أحدث المستجدات، وبما يلبي تطلعات وتوقعات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات"، مضيفاً سموه إن: "قطار التنمية المتسارع نحو مئوية الإمارات انطلق.. والمستقبل كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا ينتظر أحداً وكلنا سنكون جزءاً فاعلاً في صناعة مستقبل الإمارات".. كما أضاف سموه: "دولة الإمارات فريق عمل واحد بعقول ومهارات وخبرات عديدة واستثنائية تعزز الأداء المؤسسي وتثري آفاق العمل الحكومي وتساهم في بناء منظومة الدولة العصرية".

وأضاف لقد باتت تجربة منظومة العمل الحكومي المتميزة لدولة الإمارات نموذجاً للعديد من حكومات المنطقة والعالم.

وقالت في ختام افتتاحيتها لعل توجّه القيادة الرشيدة بطرح هذا النموذج المشرّف لجميع دول العالم، يعد جزءاً من التزام الإمارات تجاه المجتمع الدولي، وترسيخاً لصورة الإمارات الإيجابية في الذهنية العالمية كدولة تتمتع بمنظومة حكومية تتصدر مؤشرات التنافسية في العديد من القطاعات.