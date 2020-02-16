إخلاء طائرة ركاب تركية بألمانيا بعد اشتعال النار بأحد إطاراتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أخلت السلطات الألمانية في مطار بمدينة دوسلدورف، مساء السبت، طائرة ركاب بعد هبوطها بإطار محترق.



ووفقا للعين، قال متحدث باسم مطار دوسلدورف: "إن موظفا بالمطار اكتشف الإطار المحترق عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة بيجاسوس التركية للطيران السبت".

وأمر الطيار بعد ذلك ركاب الطائرة البالغ عددهم 163 بمغادرتها كإجراء سلامة باستخدام مزالج الطوارئ.

Advertisements

ومع وصول رجال الإطفاء، لم يكن هناك المزيد من النيران، ولم يصب أي من الركاب بأذى.

ولم يتضح بعد سبب اشتعال النيران في الإطار.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية خلال شهر الذي تتعرض لها طائرة تابعة لشركة بيجاسوس التركية للرحلات المخفضة.

وكانت طائرة ركاب تحطمت في 6 فبراير/شباط الجاري أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة كوكجن" بإسطنبول، وانشطرت لـ3 أجزاء واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و179 مصابا.