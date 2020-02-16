حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا خلال الليل وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب خاصة غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على البحر شمالاً.



وتكون الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 إلى 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج – يضطرب شمالا أحيانا.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:41 والمد الثاني عند الساعة 06:58 الجزر الأول عند الساعة 12:50 عند الساعة 23:53 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:25 المد الثاني عند 03:16 الجزر الاول عند الساعة 09:41 الجزر الثاني عند الساعة 21:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 14 90 40 دبي 26 15 80 30 الشارقة 25 12 85 35 عجمان 26 14 80 35 أم القيوين 26 14 85 40 رأس الخيمة 25 13 85 45 الفجيرة 25 17 65 35 العين 27 12 85 20 ليوا 27 12 90 20 الرويس 26 14 85 35 السلع 25 14 85 40 دلما 25 15 80 45 طنب الكبرى 25 14 80 50 طنب الصغرى 25 14 80 50 أبو موسى 25 14 80 50