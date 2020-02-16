اخبار العالم

مصر تكثف إجراءات الوقاية من "كورونا"

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تكثف إجراءات الوقاية من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

مصر تكثف إجراءات الوقاية من

متابعات_الخليج 365

كثفت الحكومة المصرية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، الجمعة.  

 

Advertisements

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إنه تم تنفيذ معسكر إخلاء مجهز بكافة المستلزمات الطبية، يسع لأكثر من 800 حالة، وتم إعداد مستشفى آخر للعزل الصحي، وأن الدولة المصرية على أتم الجاهزية لمواجهة الفيروس.

 

وأشارت "زايد"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك أكثر من 340 مواطنا مصريا في مدينة ووهان الصينية، وتم تجهيز هذا المكان لاستقبال المصريين الموجودين في المدينة الصينية.

 

وأوضحت أن المريض المكتشف لا يزال في فترة حضانة للمرض، وليس مصاباً بشكل فعلي، مؤكدة أن فيروس كورونا مثل الإنفلونزا يحتاج إلى الراحة في البيت والتغذية السليمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تكثف إجراءات الوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا