زعيم المعارضة التركية يهاجم نظام أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

هاجم زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، الجمعة، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، التي شبهها بـ"شاحنة تلفت مكابحها".



جاء ذلك في كلمة ألقاها قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمام الجمعية العامة لاتحاد نقابات العمال الثورية (DİSK)، بالعاصمة أنقرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".

وأكد قليجدار أوغلو أن أوضاع المواطنين الأتراك يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً في ظل وجود نظام أردوغان، مطالباً إياهم بإدارة البلاد كما يجب أو يرحلون.

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وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام تسببت في ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، ووقوع حالات انتحار في صفوف المواطنين، بعد وصولهم لدرجة عجزوا فيها عن البقاء على قيد الحياة.

وقال: "نحن نعيش الآن في دولة بات اقتصادها يتراجع للخلف، الدولة تتهاوى من مكان شاهق كشاحنة تلفت مكابحها، وجميعنا في هذه الشاحنة".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة أدت لانهيار عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة للصعود بالليرة مقابل الدولار دون جدوى.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية؛ مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، في وقت قفزت فيه نسبة التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.