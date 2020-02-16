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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
انتقدت الهند، السبت، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن كشمير، وطلبت منه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رافيش كومار: "إن الهند ترفض جميع الإشارات التي أشار إليها الرئيس التركي بشأن جامو وكشمير"، مشيرا إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ وغير قابل للتصرف من الهند.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الباكستاني يوم الجمعة، قارن أردوغان "كفاح الشعب الكشميري مع نضال الشعب التركي ضد الهيمنة الأجنبية خلال الحرب العالمية الأولى".
وقال كومار في إشارة إلى تصريحات أردوغان بشأن جامو وكشمير: "الهند ترفض كل الإشارات إلى جامو وكشمير وهي جزء لا يتجزأ من الهند".
وقال: "إننا ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند وتطوير فهم مناسب للحقائق".
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