اخبار العالم

هجوم صاروخي بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  

ذكرت وسائل إعلامية أن عدة سواريخ سقطت في محيط قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والسفارة الأمريكية الواقعة قربها في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالتيّ "رويترز" و"فرانس برس" عن مسئولون أمريكيون دون توضيح ما إذا كان الهجوم أسفر عن حدوث أضرار أو وقوع إصابات. 

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن بسماع دوي انفجارات في العاصمة العراقية قرابة الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم بالتوقيت المحلي، تبعتها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة.

Advertisements

وبحسب مصدر أمريكي ودبلوماسي فإن صافرات الإنذار دوت في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة.

وحتى الآن، لم تتبن أي جهة المسئولية عن الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن الفصائل الشيعية المسلحة والمقربة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقراتها.

ومنذ أكتوبر الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق إلى 19 هجوماً صاروخياً، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا