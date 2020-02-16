هجوم صاروخي بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

ذكرت وسائل إعلامية أن عدة سواريخ سقطت في محيط قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والسفارة الأمريكية الواقعة قربها في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالتيّ "رويترز" و"فرانس برس" عن مسئولون أمريكيون دون توضيح ما إذا كان الهجوم أسفر عن حدوث أضرار أو وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن بسماع دوي انفجارات في العاصمة العراقية قرابة الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم بالتوقيت المحلي، تبعتها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة.

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وبحسب مصدر أمريكي ودبلوماسي فإن صافرات الإنذار دوت في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة.

وحتى الآن، لم تتبن أي جهة المسئولية عن الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن الفصائل الشيعية المسلحة والمقربة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقراتها.

ومنذ أكتوبر الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق إلى 19 هجوماً صاروخياً، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي.