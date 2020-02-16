زيلينسكي يرغب بقلب الصفحة على مسلسل محاكمة ترامب الطويل

أعرب الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ عن رغبته بأن يقلب صفحة محاكمة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بهدف عزله التي تركت أثرها على العلاقات بين البلدين.

وفي ​مؤتمر​ صحافي راى زيلينسكي خلال مؤتمر ​ميونيخ​ للأمن انه "بعد انتهاء المسلسل الطويل لمحاكمة ترامب، أريد أن أذهب إلى ​واشنطن​ وفتح صفحة جديدة حول علاقاتنا".

وفي حين ان واشنطن لا تزال تنظر في تحديد موعد لزيلينسكي لزيارة ​البيت الابيض​، بادر الرئيس الأوكراني الى دعوة ترامب لزيارة كييف. وقال أمام الحاضرين في المؤتمر "أنا مستعد لاستضافته قبل أن يستضيفني".