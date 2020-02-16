زيلينسكي يرغب بقلب الصفحة على مسلسل محاكمة ترامب الطويل

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته بأن يقلب صفحة محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف عزله التي تركت أثرها على العلاقات بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي راى زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن انه "بعد انتهاء المسلسل الطويل لمحاكمة ترامب، أريد أن أذهب إلى واشنطن وفتح صفحة جديدة حول علاقاتنا".
وفي حين ان واشنطن لا تزال تنظر في تحديد موعد لزيلينسكي لزيارة البيت الابيض، بادر الرئيس الأوكراني الى دعوة ترامب لزيارة كييف. وقال أمام الحاضرين في المؤتمر "أنا مستعد لاستضافته قبل أن يستضيفني".
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