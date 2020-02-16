عبد الله: الفاتورة الاقتصادية الناتجة عن عدم النأي بالنفس ثمينة جدا

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن "لا تعويل على مساعدة من الخارج، سواء عربية أو دولية، قبل اتخاذ الدولة اللبنانية قراراً جدياً بالنأي بالنفس".
وفي حديث صحافي، اعتبر عبدالله أن "لا يمكن أن يكون لبنان جزءاً من محور، أو منسجماً معه، وفي الوقت نفسه يطلب مساعدات من محور آخر"، مشيرا الى ان "هناك عدواً واحداً يتفق عليه كل اللبنانيين وهو إسرائيل ويتفقون على مواجهته، لذلك فإن حماية البلد تتطلب بالحدّ الأدنى تحييد لبنان ورفع سقف الحياد أكثر لنتمكن من النهوض اقتصاديا"، مشدداً على أن "الفاتورة الاقتصادية الناتجة عن عدم النأي بالنفس ثمينة جداً".
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