حبشي: لن نوفر وسيلة قانونية للمعارضة إلا وسنستخدمها

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ أن التكتل لن يوفر وسيلة قانونية للمعارضة يتيحها القانون وتؤسس لدولة قوية وتنتظم في إطار مؤسساتي إلا وسيستخدمها في المرحلة الراهنة والمقبلة، مشيرا الى أن "آليات المعارضة تبدأ من متابعة ملفات ​الفساد​ والاحتكام للقانون واطلاع الرأي العام عليها وتصل إلى العصيان المدني على مراحل"، مشدداً على أن "آليات الضغط ستكون من داخل المؤسسات".

وفي حديث صحافي، شدد حبشي على أن "الضغط يسعى إلى مكافحة ملفات الفساد بشكل جدي، وتلك التي يطالب ​الشعب اللبناني​ بها"، مذكراً بأن "التجارب السابقة أفضت إلى أن هناك بعض الملفات حول الفساد والهدر كانت تُهمل في النيابات العامة، لأن القضاء غير مستقل عن ​السلطة​ التنفيذية وتستعمله أحياناً للتحكم بسياستها التنفيذية".