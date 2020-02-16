شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى لنقل بوابات الرسوم بعد مدخل مدينتى وبدر والشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، باقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشــأن نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد مُدن "مدينتي و الشروق و بدر "، حيث تقع مدينتي والشروق وبدر كامتداد للقاهرة الجديدة وعلى طريق القاهرة السويس الـكيلو 33 القاهرة لذلك تعتبر مدن سكنية كبيرة تابعة لمحافظة القاهرة، وليست خارج نطاق المحافظة وبها عدد كبير من الخدمات والمدارس بالإضافة إلى كثافة سكانية عالية لذلك لا يجوز أن يدفع قاطنيها رسوم عبور من بوابة طريق السويس قبل دخول المدن، مما يزيد العبء على كاهل المواطنين القانطين بها ذهابا واياباً للعمل او للمدراس.

واقترح عضو مجلس النواب، نقل بوابة الرسوم بعد مدخل هذه المدن لإعفاء المواطنين القاطنين بها من تحصيل الرسوم للتخفيف عن كاهلهم، مؤكدا أن منظومة النقل شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة ومنظومة الطرق خاصة الطرق العامة والرئيسية، ولهذا لابد أن تكتمل الخدمات حتى لا تمثل عبء على المواطنين، جراء تحصيل الرسوم خاصة المدن ذات الكثافة العالية والتى تقع على الطرق الرئيسية.

ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.