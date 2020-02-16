ضبط مخالفات في ٢٩ مخبزا شرقي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية: محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية مخالفات في ٢٩ مخبزا بمنطقة العصافرة شرقي المحافظة خلال حملة، مساء أمس السبت، للرقابة على منافذ بيع الخبز المدعم.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية نفذت حملة للرقابة على مخابز منطقة العصافرة قبلي، على خلفية جولة أجراها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التقى خلالها عددا من أهالي المنطقة الذين أبدوا شكواهم من بعض الخدمات العامة تضمنت مشكلات المخابز.

أضاف سعد الله، أنه جرى تكليف الإدارات المختصة بإشراف إدارة الرقابة التموينية للمرور والتفتيش على 40 مخبزا بلديا بالمنطقة، ما أسفر عن تحرير ٢٩ محضرا لمخابز بمخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأقل من الوزن المصرح به بالإضافة إلى مخالفة للاشتراطات الصحية.

أشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما من المقرر متابعة الحملات على مستوى الإدارات التموينية بالمحافظة.

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كان أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،

لقاءا على أحد المقاهي الشعبية مع أهالي منطقة العصافرة قبلي، الجمعة الماضية، واستمع لشكواهم التي تمثلت في رصف شوارع المنطقة المختلفة وتطوير الإنارة بها، ومشكلة شبكة الصرف الصحي وتراكم مياه الأمطار ، فضلا عن مشكلات التموين والمخابز ، ومنظومة القمامة والمخلفات ، وغيرها من المشكلات.

وأكد الشريف خلال حواره مع المواطنين، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة بالمحافظة من خلال افتتاح المشروعات القومية، التي ستنعكس على توفير كافة الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن، فضلا عن علاج كافة المشكلات التي يعاني منها مواطني الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالإسكندرية ويحرص على إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.