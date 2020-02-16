لإشعال الشماريخ.. ضبط عدد من جماهير نادي الزمالك خلال استقبال الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد الصاوي تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط عدد من جماهير نادي الزمالك بسبب إشعال بعض الألعاب النارية (الشماريخ)، وذلك أثناء استقبال عدد من جماهير النادى للفريق عقب عودته من الدوحة بعد الفوز بمباراة كأس السوبر الأفريقى. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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