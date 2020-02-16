كمبوديا تطالب ماليزيا بإعادة فحص مصابة بفيروس كورونا كانت على متن السفينة السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - بنوم بنه - (د ب أ):

طالبت وزارة الصحة في كمبوديا كوالالمبور بإعادة فحص نتيجة اختبار طبي لراكبة أمريكية كانت على متن سفينة سياحية والذي قالت السلطات الصحية الماليزية إنها مصابة بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتوجهت المرأة إلى ماليزيا، حيث تم اكتشاف الاصابة بعد السماح لها بالنزول من السفينة ويستردام السياحية في كمبوديا.

وقالت كمبوديا إن المرأة الأمريكية والركاب الأخرين على متن سفينة ويستردام الفاخرة التابعة لشركة الملاحة هولاند أمريكا "تم فحصهم بعناية" قبيل مغادرتهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نقلا عن بيان للوزارة يوم السبت.

وأعلنت شركة الرحلات البحرية إنها تنتظر إجراء اختبار آخر لتأكيد النتيجة الإيجابية لإصابة المرأة بالفيروس.