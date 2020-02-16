شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. انفجارات تهز قاعدة للتحالف الدولي والسفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول عسكري أمريكي إن عدة انفجارات استهدفت السفارة الأمريكية وقاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي على ما يبدو.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.