اندلاع حريق ضمن مقتربات اكادمية الشرطة شرقي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع ضمن مقتربات اكادمية الشرطة بالقرب من شارع فلسطين شرقي بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.