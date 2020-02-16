حرق ثلاث خيام بالقرب من التحرير

افاد مصدر امني، الاحد، بحرق ثلاث خيام قرب من ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، انه "نتيجة لرمي القنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية قرب ساحة التحرير وسط بغداد، تم احتراق اكثر من ٣ خيم للمعتصمين".
واضاف ان "ذلك لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية".
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