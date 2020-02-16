حميدتي: سحبنا جميع قواتنا من اليمن وليس لنا وجود عسكري بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، أن بلاده ليس لها أي وجود عسكري في أي مكان خارج السودان.

وقال حميدتي، في لقاء تلفزيوني، إننا "سحبنا جميع قواتنا من اليمن وليس لنا أي وجود عسكري في ليبيا ولن نتدخل فيها".

وتابع: "لن نسمح بأي انقلاب على حكومة الثورة وقد توافقنا على ذلك، ولسنا طلاب سلطة ولا الجيش طالب سلطة، نحن نريد فترة انتقالية نظيفة نشارك فيها، وسيكون أفضل لنا لو عدنا إلى ثكناتنا".

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ووصف الداعين لمليونية تحت مسمى "تفويض القوات المسلحة" بـ"أعداء الشعب الذين يقودون الثورة المضادة، ونقول لهم خاب فألكم ولن نسمح بانقلاب".

وأشار إلى أن "موقف القوات المسلحة ثابت بشأن عدم تمديد الفترة الانتقالية"، مضيفا: "هناك أشخاص لا يريدون الديمقراطية، ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات، ونحن وقعنا الوثيقة الدستورية ولن نزيد عليها يوما ولن نخالف العهد".

وعبر حميدتي عن تفاؤله بمفاوصات السلام مع الحركات المسلحة في جوبا، مؤكدا وجود تقدم في كل المسارات بطريقة سلسة وروح طيبة.