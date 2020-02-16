قيادة التحالف السعودي تحمل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم المقاتلة "تورنيدو"

اعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي باليمن تركي المالكي إن القيادة المشتركة تحمل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم المقاتلة "تورنيدو" بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المالكي أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قام فيه الحوثيون بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وأردف قائلا "إن ذلك يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
والسبت، أعلن المتحدث في بيان أول، سقوط إحدى طائرات التحالف بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح المالكي أنه "عند الساعة 23:45 من مساء يوم الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".
وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت الجمعة، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في أجواء محافظة الجوف شمالي اليمن.
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