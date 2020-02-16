ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية قبالة اليابان الى 355

أعلن وزير ​الصحة​ ​اليابان​ي كاتسونوبو كاتو أن عدد الذين أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجد على متن ​السفينة​ السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا.

وأكد كاتسونوبو خلال لقاء حواري على اذاعة "ان اتش كاي" اليابانية الرسمية "حتى الآن أخضعنا 1,219 شخصا على السفينة للفحص. من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 شخصا إيجابية لناحية الإصابة، بينهم 73 مصابا لم تظهر عليهم أية عوارض".