أرسل ​الجيش التركي​ تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية جنوبي البلاد. وذكرت "​الأناضول​" أن قافلة التعزيزات ضمت مدافع ودبابات وذخائر وعربات مدرعة. وأوضحت أن الرتل العسكري وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي. وأشارت الى أن التعزيزات ستتجه نحو الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.