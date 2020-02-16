الجميل: الصناعة المحلية قادرة على تغطية قسم من المواد التي نستوردها

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين ​فادي الجميل​ "الحاجة الملحة في الوقت الراهن لمبلغ 300 مليون ​دولار​ كمدخل للحل بعد القيود التي فرضتها ​المصارف​ على التحويلات"، موضحاً أن "​الصناعة​ المحلية تنتج سنوياً ما يقدر بـ13 مليار دولار يتم تصدير 3 مليارات دولار منها فيما تعود الـ10 مليارات دولار للسوق اللبناني".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" شدد الجميل على قدرة الصناعة المحلية على تغطية قسم من المواد التي نستوردها عادة ما قد يؤدي إلى دخول الصناعة فيما هو أشبه بعصر النهضة بعد مرحلة طويلة من الصعوبات والتحديات الكبيرة سواء نتيجة إغراق السوق بالبضائع الأجنبية وعمليات التهريب إضافة للتكلفة الكبيرة التي يتكبدها الصناعيون وبخاصة بموضوع ​الطاقة​.

أضاف :"منذ فترة نرفع الصوت وننبه من نفاد المواد الأولية، واليوم بات مصير آلاف العائلات مهدداً، إضافة للأمن الغذائي والاستهلاكي، وصولاً للأمن الاجتماعي في حال لم تؤمن الأموال اللازمة للصناعيين".