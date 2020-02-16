أكد المتحدث باسم التحالف الدولي سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة الأميركية دون وقوع خسائر بشرية.
واوضح في تغريدة عبر "تويتر" بأن "صاروخا ليس كبيرا سقط على القاعدة التي يوجد بها قوات التحالف في العراق، في المنطقة الدولية، دون وقوع خسائر بشرية"، لافتا الى ان "التحقيق مستمر بالحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يؤكد سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء في بغداد ولا اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.