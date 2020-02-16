التحالف الدولي يؤكد سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء في بغداد ولا اصابات

أكد المتحدث باسم ​التحالف الدولي​ سقوط ​صاروخ​ في المنطقة الخضراء في ​بغداد​ حيث تقع ​السفارة الأميركية​ دون وقوع خسائر بشرية. واوضح في تغريدة عبر "​تويتر​" بأن "صاروخا ليس كبيرا سقط على ​القاعدة​ التي يوجد بها قوات التحالف في ​العراق​، في المنطقة الدولية، دون وقوع خسائر بشرية"، لافتا الى ان "التحقيق مستمر بالحادث".

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