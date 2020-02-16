خوفا من كورونا.. البنوك الصينية تبدأ تعقيم الأوراق النقدية

وذكر البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي، أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان.
وأضاف "بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يوما - اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة - قبل إعادة تعميمها".
وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 66492 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، فيما وصل عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523.
وقال فان ييفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، يوم السبت، إنه "تم حث البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك".
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وتابع "البنك المركزي قام، بشكل طارئ، بإصدار ما قيمته 4 مليارات يوان في أوراق نقدية جديدة، لمقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض".
وأوضح فان أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين وصحتهم عند استخدام النقود".
وقال معلقون إنه ليس من الواضح مدى التأثير الذي ستحدثه هذه التدابير، لاسيما وأن شريحة كبيرة من الصينيين باتت تستخدم "الدفع الإلكتروني" من خلال الهواتف المحمولة.
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