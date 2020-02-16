67 إصابة جديدة بكورونا على متن "السفينة الموبوءة"

وذكرت الولايات المتحدة في وقت سابق السبت، أنها سترسل طائرة إلى اليابان لإعادة ركاب أميركيين على متن السفينة الخاضعة للحجر الصحي هناك، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.
ووضُعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.
ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة 218 منهم، بعدوى كورونا. وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.
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والجمعة، بدأت السلطات اليابانية إنزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش وأثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة.
وأعطت السلطات لهؤلاء الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما ويعانون من وضع صحي سيء، أو الذين فرضت عليهم الإقامة داخل غرف دون نوافذ، خيار النزول من "دايموند برنسيس".
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