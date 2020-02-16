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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تعلن ارتفاع إصابات كورونا في "السفينة المحتجزة" إلى 355 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة في اليابان إلى 355 حالة.
وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة في البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".
وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.
يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أعرب السبت عن قلقه إزاء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ومن التقارير التي تشير إلى أنها طالت عاملين بمجال الصحة هناك.
وقال أدهانوم، في كلمة على هامش منتدى ميونخ للأمن، "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وقلقون من التقارير التي تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك".
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