شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف محيط السفارة الأمريكية ببغداد في هجوم صاروخي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها فجر الأحد، إن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد.



وقالت القناة، إنه شوهدت أعمدة دخان متصاعدة بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.

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