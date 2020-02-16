شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلم أطفالها أن القدس عاصمة إسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصة شئون تركية المعارضة لنظام إردوغان مقطع فيديو من قناة تى ار تى التركية الحكومية، لبرنامج أطفال يذكر صراحة أن القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع ما اعتبره خبراء مزايدات تركية على القضية الفلسطينية ومحاولات التنصل من علاقات التطبيع التركية الإسرائيلية.

‏وقالت المنصة التركية المعارضة تعليقًا على الفيديو: "يعلمون أطفالهم أن القدس عاصمة إسرائيل، ثم يأتيك مجموعة من الأتراك يهتفون فى الصفا والمروة للأقصى".

وأضاف: "برنامج للأطفال يذاع على قناة TRT الحكومية قدم القدس عاصمة لإسرائيل، حيث يطرح مقدم البرنامج سؤال للمتسابقين“ القدس عاصمة أى دولة سويسرا أم إسرائيل” ثم يشير إلى أن إسرائيل هى جواب صحيح".

وتشير تقارير عام 2017 إلى أن أعلى قيمة للصادرات التركية إلى إسرائيل كانت فى بند الصناعات الذى بلغ 3.3 مليار دولار أمريكى.

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وكشفت تقارير وزارة الاقتصاد التركية أن أعلى صادرات لإسرائيل من تركيا، كانت فى قطاعات السيارات، ومنتجات الحديد الصلب، والكابلات والأسلاك المعزولة، والمجوهرات، وغيرها من الإكسسوارات، والمنتجات البلاستيكية، ومنتجات الملابس، ومنتجات السيراميك، والأسمنت.

أما إسرائيل فتقوم بالتصدير إلى تركيا منتجات زيوت البترول، ومنتجات البوليمرات البروبيلين، والهيدروكربونات الحلقية، ومجموعات إنتاج الطاقة الكهربائية.

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