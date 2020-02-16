شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. وزير عدل تميم يفضح إمارة الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع قطريليكس المتخصص فى نشر فضائح النظام القطرى الضوء على تصريحات نجيب النعيمى وزير العدل القطرى الأسبق، التى أدلى بها لمجلة الإيكونوميست، ووجه من خلالها انتقادات عنيفة للنظام القطرى.

وأعد الموقع المعارض فيديوجراف عن تصريحاته التى قال فيها: "نحن خائفون. سوف يأخذون جواز سفرك أو ممتلكاتك ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت"، حيث يخضع الوزير القطرى الأسبق إلى الإقامة الجبرية.

وأشار الفيديو إلى أنه فى الشهر الماضى أصدر تميم أمير قطر مرسوماً يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على "كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخباراً كاذبة أو متحيزة.. بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعى". وقد نشرت صحيفة يومية فى قطر تسيطر عليها الدولة، تقريراً عن المرسوم ثم تراجعت بصورة مريبة عن تقريرها.