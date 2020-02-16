شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركى يواصل الانهيار.. الدولار يحقق أعلى معدلات ارتفاعه أمام الليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن الليرة التركية واصلت فقدان قيمتها أمام الدولار؛ حيث تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 6.06 ليرات اعتبارًا من مساء الجمعة.

ويعد هذا أعلى ارتفاع يحققه الدولار أمام الليرة التركية منذ شهر مايو2019، وبلغت نسبة الخسارة خلال تعاملات أمس حوالي 0.4%، أما صباح اليوم السبت فلم يحصل أي تغيير حيث ما زال الدولار يبلغ 6.06 ليرات في تعاملات صباح اليوم.

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لم تقف خسائر الليرة عند الدولار فقط، وإنما بلغت خسائرها أمام اليورو حوالي 0.2% من قيمتها ووصل اليورو إلى 6.56 ليرة.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

كما أثر تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، الأسبوع الماضي على قيمة الليرة ومنعها من التعافي، حيث أفاد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.