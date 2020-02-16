برلماني: عددنا ارتفع مليون نسمة في 200 يوم.. "تهديد للأمن القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور حسن بسيوني عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالبرلمان، إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصول التعداد السكاني لمصر إلى 100 مليون نسمة، بمتوسط زيادة نحو 4813 نسمة يوميًا في 2019 وحده، أمر يتطلب إعادة النظر في الجهود المبذولة في مواجهة المشكلة، خاصة أن معدل الزيادة يسجل ارتفاعًا كبيرًا، بلغ مليون نسمة في 6 أشهر و25 يومًا فقط.

وأضاف بسيوني في تصريحات إعلامية له اليوم السبت، إن تلك الإحصائيات المعلنة مؤخرًا، تمثل خطرًا على مخططات التنمية التي تستهدفها البلاد، حيث تلتهم الزيادة السكانية أي آثار للتنمية، وتؤثر سلبًا على جهود الدولة المتواصلة في طريق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية للمواطنين.

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وتابع: "وتحد تلك الزيادة من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفرض مزيدًا من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، لاسيما وأن تلك الزيادة الحالية هي زيادة استهلاكية غير منتجة".

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة مواجهة تلك الأزمة التي تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، من خلال تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والتي يشترك في تنفيذها كافة الوزارات والجهات المختصة.

وطالب عضو لجنة الإصلاح التشريعي، بتفعيل دور بعض مؤسسات الدولة مثل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس في التوعية وتغيير العادات والتقاليد التي تقف وراء زيادة الإنجاب.