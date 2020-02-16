إصابة 3 طالبات بتسمم بالغاز في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
أصيب 3 طالبات بتسمم اثر استنشاقهن غاز بمحل اقامتهن بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهن إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.
تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بوصول "مريم .إ .ف" ٢٢ سنة و بسمة.ف.ر ٢١ سنة و "مريم . س.ش" ٢٢ سنة مصابين بحالة إغماء إثر إصابتهن بتسمم ناجم عن تسرب غاز في محل إقامتهن بمنطقة شرق النيل
تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، و تولت النيابة التحقيق.
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