مجلس حقوق الإنسان في جنيف يستدعي قطر

فيما‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬القطرية‭ ‬لضمان‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬العاملين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يستدعي‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬قطر،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليها‭ ‬باستعباد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬وتطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإخلال‭ ‬بقوانين‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬وعدم‭ ‬دفع‭ ‬الرواتب‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬75‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬،‭ ‬90‭% ‬منهم‭ ‬أجانب،‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬الفقيرة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭. ‬

انتقاد‭ ‬

وأنشأ‭ ‬المسؤولون‭ ‬خطة‭ ‬لحماية‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬الرواتب‭ ‬بعد‭ ‬انتقاد‭ ‬سجل‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬عالمية‭ ‬منها‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬لم‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬قوله،‭ ‬إن‭ ‬رواتب‭ ‬مدراء‭ ‬المشاريع‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬أشهر‭, ‬وأن‭ ‬العمال‭ ‬كذلك‭ ‬لم‭ ‬يقبضوا‭ ‬رواتبهم‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أجور‭ ‬الشركات‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وتشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬استاد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬وأحد‭ ‬الطرق‭ ‬الضخمة،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬آلاف،‭ ‬ولم‭ ‬تدفع‭ ‬رواتب‭ ‬بعض‭ ‬العمال‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المتأثرين‭ ‬بأعمال‭ ‬احتجاج‭. ‬

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إصلاحات‭ ‬غير‭ ‬حقيقية

وقال‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬مايكل‭ ‬بيج‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سنت‭ ‬قطر‭ ‬بعض‭ ‬القوانين‭ ‬لحماية‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الطفيفة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬إنجاحها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

5 ‬أشهر‭ ‬بلا‭ ‬مرتبات

وأضاف‭: ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مدير‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬المهندسين‭ ‬والمشرفين،‭ ‬لم‭ ‬يتسلموا‭ ‬أجورهم‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأضافت‭ ‬المعلومات‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬مشترك‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2019‭ ‬إن‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬شائعة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬الأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬قطر‭ ‬حاليًا‭ ‬ألغت‭ ‬إجراءات‭ ‬رئيسية‭ ‬لقواعد‭ ‬العمل‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اشتراط‭ ‬حصول‭ ‬بعض‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬لتغيير‭ ‬وظائفهم‭ ‬وتصاريح‭ ‬الخروج‭ ‬لمغادرة‭ ‬البلاد‭.‬