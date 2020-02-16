شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف محيط السفارة الأمريكية ببغداد في هجوم صاروخي والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 صورة ارشيفية Advertisements أعلنت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها فجر الأحد، إن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد.

وقالت القناة، إنه شوهدت أعمدة دخان متصاعدة بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد. فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى

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