انفجارات عنيفة تهز العاصمة العراقية بغداد

الأحد 16 فبراير 2020

صورة ارشيفية

هزت مجموعة انفجارات عنفية العاصمة العراقية بغداد، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لتصاعد الدخان بمنطقة زيونة في بغداد.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن طرحه لتشكيل الحكومية خلال أيام المنتظرة، متعهدا بأن تكون مستقلة ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثّل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".