شكرا لقرائتكم هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأميركية ببغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية والحدث، اليوم الأحد بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، كما أشار إلى تصاعد أعمدة دخان بالقرب من مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.

وأعلن مصدر عسكري أميركي عن سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأميركية في العراق.

وذكر المراسل بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة بغداد، ونقل شهود عيان سماعهم لدوي عدد من الانفجارات في مناطق متفرقة من المدينة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها صواريخ على المنطقة الخضراء، كان آخرها سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الـ 21 من يناير المنقضي، وقبل ذلك سقوط صاروخي كاتيوشا ببغداد مساء الثامن من يناير داخل المنطقة الخضراء.

وفي سياق ذي صلة قال ناشطون عراقيون، مساء السبت، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.

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من احتجاجات بغداد

وأضاف ناشطون أن هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني.

جاء ذلك عقب تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، السبت، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي.

ولفت رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات".

وأعرب عن أمله في أن "يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

ومنذ أكتوبر الماضي، اجتاحت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.