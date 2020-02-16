شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: حريصون على أمن واستقرار العراق والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري أمس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، لمُتابعة مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن اللقاء تناول سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي، وآخر التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها المُستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، حيث التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية بهدف ممارسة النفوذ الإقليمي، وتداعيات تلك الممارسات على أمن واستقرار المنطقة.
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