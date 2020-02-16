شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدافع عن الحوار مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا: إن الخيار الوحيد يتمثل في حوار أوثق لحل الخلافات، بالنظر إلى أن أحدا لا يرغب في المواجهة المباشرة مع موسكو.
وزاد ماكرون قائلا: أسمع لهجة التحدي من جميع شركائنا، لست مخبولا لكنني أعرف أن التحدي مع الضعف ليس سياسة بل نظاما غير فعال تماما، لافتا إلى أنه لم يلمس لدى أي من الحلفاء الاستعداد لمواجهة روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يدافع عن الحوار مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.