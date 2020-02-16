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ماكرون يدافع عن الحوار مع روسيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت: «إن سياسة التحدي التي انتهجتها أوروبا في التعامل مع موسكو على مدى السنوات القليلة الماضية باءت بالفشل».

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا: إن الخيار الوحيد يتمثل في حوار أوثق لحل الخلافات، بالنظر إلى أن أحدا لا يرغب في المواجهة المباشرة مع موسكو.

وزاد ماكرون قائلا: أسمع لهجة التحدي من جميع شركائنا، لست مخبولا لكنني أعرف أن التحدي مع الضعف ليس سياسة بل نظاما غير فعال تماما، لافتا إلى أنه لم يلمس لدى أي من الحلفاء الاستعداد لمواجهة روسيا.

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