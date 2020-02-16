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بنغازي تحرق صورة أردوغان وترفض تدخله في ليبيا

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قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: إن القوات المسلحة الليبية أصبحت على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها. وطمأن أهالي بنغازي في كلمته لهم أثناء تظاهرهم ضد التدخل التركي: لا سلم إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا.

وفيما يخوض الجيش الليبي حربا شرسة منذ 4 أبريل 2019 لتطهير العاصمة من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة المدعومة من النظام التركي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، شدد المشير حفتر في مخاطبته لسكان بنغازي: لا رجوع عن بلوغ الهدف وإن استنجدوا بمرتزقة العالم أجمعين.

يذكر أن عدة مدن ليبية شهدت الجمعة خروج مظاهرات عارمة من أبناء الشعب الليبي؛ لدعم الجيش الوطني، والتنديد بالتدخل العسكري التركي وإرسال الرئيس التركي أردوغان المرتزقة والإرهابيين إلى بلادهم.

وتجمع المئات من أهالي مدينة بنغازي منددين بالتدخل التركي السافر في بلادهم، واعتداء أردوغان على شؤونهم الداخلية، واتهموا فايز السراج بالعمالة وخيانة الوطن، كما عبروا عن تأييدهم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن أهل بنغازي استعدادهم للانخراط في صفوف القوات المسلحة؛ لمواجهة الاعتداءات التركية، في حين حرق بعضهم صورا لأردوغان ورفعوا لافتات تدين تدخل بلاده في شؤونهم الداخلية.

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