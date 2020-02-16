شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية»: طهران اعترفت بالقتال مع ميليشياتها في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

اعتبرت الحكومة الشرعية، أمس السبت، تصريحات إيرانية حول امتداد محور المقاومة من اليمن إلى لبنان، اعترافا رسميا بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على «تويتر»: إن تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، إعلان إيراني واضح بالتواجد في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب ميليشيات الحوثي.

وأضاف الإرياني: إن التصريحات تؤكد ما أشرنا إليه طيلة خمسة أعوام من أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض، واعتبر أن التصعيد الأخير يندرج ضمن ما تعتبره إيران انتقاما لتصفية سليماني.

‏وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«إدانة هذا العدوان الإيراني السافر على اليمن، الذي راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية».

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‏ودعا الإرياني، مجلس الأمن الدولي إلى «استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على النظام الإيراني والحرس الثوري لوقف تدخلاته وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، وجدد دعوة الحكومة الشرعية إلى تصنيف الحوثيين «حركة إرهابية» على غرار باقي الميليشيات الطائفية الإيرانية في العراق ولبنان.

ونقلت قناة «المسيرة» -بوق ومنبر الحوثيين- عن قائد ما يسمى بـ«القوة الجوفضائية» في الحرس الثوري الإيراني المدعو أمير حاجي زادة قوله: اليوم محور المقاومة ليس إيران فحسب، بل إنه يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ومن أنصار الله في اليمن إلى حزب الله في لبنان، وزعم مضيفا: جميع دول محور المقاومة متّحدة وعلينا توحيد جهودنا لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وتدمير الكيان الصهيوني. حسب ما نقل عنه.

من جانبه، قال نائب قائد فيلق القدس المدعو محمد حجازي، في تصريح للقناة التي تعرف بـ«المسيرة»: حربنا مع العدو وحضورنا في ميادين الصراع مستمران، طالما الظلم والاعتداء مستمران.

وفي شأن منفصل، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، مساء الجمعة، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.