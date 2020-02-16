شكرا لقرائتكم خبر عن إياد علاوي يدعو الجيش لحماية العراقيين من الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

عزا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، السبت، استخدام «العنف المفرط» بحق المتظاهرين إلى «عجز أو تواطؤ» القوة المكلفة بحماية المتظاهرين، فيما وجه دعوة إلى «الجيش النظامي» بحماية المتظاهرين من خطر الميليشيات.

وقال علاوي في تغريدة على «تويتر»: إن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات.

وأضاف علاوي في تغريدته: أدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأدعو المتظاهرين إلى الصمود، فإنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن.