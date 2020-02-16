شكرا لقرائتكم خبر عن إياد علاوي يدعو الجيش لحماية العراقيين من الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل
وقال علاوي في تغريدة على «تويتر»: إن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات.
وأضاف علاوي في تغريدته: أدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأدعو المتظاهرين إلى الصمود، فإنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن.
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