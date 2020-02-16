الطيران الإسرائيلي يقصف عدة أهداف بوسط قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغار الطيران الإسرائيلي، صباح الأحد، على عدة مواقع بقطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن "طيران الاحتلال أغار على هدف تابع لحركة حماس في غرب دير البلح بوسط قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "مقاتلات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري وسط القطاع".

وأضاف أن "الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

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وأشار إلى أن "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات الأعمال الإرهابية ضد الإسرائيليين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفتين سقطتا في مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وسبق سقوط القذيفتين إطلاق صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.