- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365
استهدف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواقع بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.
وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية استهدف الطيران الإسرائيلي موقع التل التابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، بعدة صواريخ.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة ومن بينها مجمع عسكري، وسط القطاع".
وأضاف أن الغارات جاءت "ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس".
وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إن "فلسطينيين أطلقوا صاروخين على الأقل على جنوب إسرائيل ليل السبت". ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.