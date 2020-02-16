الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365

استهدف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواقع بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.

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وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية استهدف الطيران الإسرائيلي موقع التل التابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، بعدة صواريخ.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة ومن بينها مجمع عسكري، وسط القطاع".

وأضاف أن الغارات جاءت "ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس".

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إن "فلسطينيين أطلقوا صاروخين على الأقل على جنوب إسرائيل ليل السبت". ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.