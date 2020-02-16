طقس ماطر في لبنان اليوم

أفادت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، عن طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي موسمي يؤدي الى طقس ماطر.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية و مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وتلامس ١٣٠٠م ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات و في الداخل ابتداء من ارتفاع ١٠٠٠م و ما فوق كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م وما فوق. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات و في الداخل ابتداء من ارتفاع ٩٠٠م و ما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
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