طقس ماطر في لبنان اليوم

أفادت نشرة ​الطقس​ الصادرة عن دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، عن طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي موسمي يؤدي الى طقس ماطر.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية و مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠م وتلامس ١٣٠٠م ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات و في الداخل ابتداء من ارتفاع ١٠٠٠م و ما فوق كما يستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الإثنين: غائم مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة و​أمطار​ متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م وما فوق. نحذر من تكون الجليد على المرتفعات و في الداخل ابتداء من ارتفاع ٩٠٠م و ما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.