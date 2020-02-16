السلطات الصينية تعلن 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي

أعلنت ​السلطات الصينية​ عن 139 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في إقليم هوبي خلال ال24 ساعة الماضية، وعن أكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأشارت السلطات إلى أن إجمالي الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا وصل إلى إلى 1600 شخص، وعدد المصابين إلى أكثر 56 ألف حالة.

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