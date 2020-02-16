أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "تفشي فيروس كورونا الجديد، لا يزال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين"، محذرا من أنه "لا يمكن التنبؤ بكيفية انتشاره لاحقا".
ووصف غيبريسوس، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لإبطاء انتشار الفيروس بـ"المشجعة"، مضيفا أنه "ما زال يشعر بقلق من تزايد حالات الإصابة به".
وكانت فرنسا أعلنت السبت وفاة سائح صيني مسن مصاب بالفيروس ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس على أراضي أوروبا، والرابع خارج الصين.
وتجاوز عدد المصابين بـ"كورونا" 66.4 ألف شخص، فيما أودى بحياة أكثر من 1520 شخصا في الصين، كما سجلت 500 إصابة خارج الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": لا يمكن التنبؤ بوجهة انتشار كورونا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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