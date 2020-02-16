"الصحة العالمية": لا يمكن التنبؤ بوجهة انتشار كورونا في العالم

أعلن مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد، لا يزال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين"، محذرا من أنه "لا يمكن التنبؤ بكيفية انتشاره لاحقا".

ووصف غيبريسوس، خلال ​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن، الإجراءات التي اتخذتها السلطات ​الصين​ية لإبطاء انتشار الفيروس بـ"المشجعة"، مضيفا أنه "ما زال يشعر بقلق من تزايد ​حالات​ الإصابة به".

وكانت ​فرنسا​ أعلنت السبت وفاة سائح صيني مسن مصاب بالفيروس ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس على أراضي ​أوروبا​، والرابع خارج الصين.

وتجاوز عدد المصابين بـ"كورونا" 66.4 ألف شخص، فيما أودى بحياة أكثر من 1520 شخصا في الصين، كما سجلت 500 إصابة خارج الصين.