السلطات الأميركية تزيد الرسوم الجمركية على طائرات "إيرباص"

أعلنت سلطات ​الولايات المتحدة​ زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات "​إيرباص​" المستوردة من ​أوروبا​، اعتبارا من منتصف شباط المقبل.

وقد أعربت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية "إيرباص" عن "أسفها العميق" للقرار الأميركي، الذي اعتبرت أنه "يزعزع شركات الطيران الأميركية التي تعاني أصلا من نقص في الطائرات"، بعد حظر تشغيل طائرات "​بوينغ​ 737 ماكس" الأميركية.

وأشار متحدث باسم ​وزارة الاقتصاد​ الألمانية إلى أن "موقفنا الأساسي واضح. نرفض أي زيادة على الرسوم الجمركية من جانب واحد، لأنها تضر بالجميع، بمن فيهم الولايات المتحدة".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوما عقابية بنسبة 10 بالمئة على شركة "إيرباص"، بعد أن سمحت منظمة التجارية العالمية ل​واشنطن​ بذلك معتبرة أن الشركة استفادت من إعانات غير مبررة.