أفادت وكالة "سانا" السورية عن "استهداف محطة توليد محردة للطاقة الكهربائية في حماه بعدة ​قذائف​ من ​طائرة​ ​مسيرة​ اطلقتها التنظيمات الإرهابية والأضرار اقتصرت على الماديات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: إرهابيون استهدفوا محطة توليد للطاقة الكهربائية عبر طائرة مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.