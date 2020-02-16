لودريان بعد لقائه ظريف: قلقون من انتهاكات إيران لإتفاق فيينا

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جو إيف لو دريان عن قلقه من "انتهاكات ​إيران​ لإتفاق ​فيينا​". وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، أشار لو دريان إلى أنه أبلغ ظريف "تصميم ​فرنسا​ على مواصلة خفض التصعيد في ​الخليج​"، وأن ​باريس​ "تؤيد مفاوضات على أساس حلّ الدولتين وعاصمتهما ​القدس​" ودعا لو دريان ​تركيا​ إلى "احترام مقررات ​مؤتمر برلين​ ووقف التدخل في ​ليبيا​".

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