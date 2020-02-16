شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": المحليات لا تتعاون مع شركات المحمول لحل أزمة ضعف الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستوجه الدعوة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للحضور بشخصه أمامها لمناقشة أزمة ضعف شبكات المحمول بمحافظات الجمهورية الأسبوع المقبل، ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى ان اللجنة تلقت أكثر من طلب إحاطة في شأن هذا الصدد وكان رد شركات المحمول هو عدم تعاون المحليات في تركيب محطات تقوية، مؤكدا أن هذه الشركات أكدت أنها مستعدة وجاهزة بالخطط التمويلية لتقوية الشبكات وبشكل مطابق لمعايير وزارة البيئة ولكن لا يوجد تعاون من قبل المحليات.

وأوضح أنه لابد وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الجهاز القومى للاتصالات ووزارة التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام شركات المحمول، خاصة وأنها استثمارات لصالح الدولة وتخدم المواطنين واحتياجاتهم، موضحا أن هناك الكثير من المناطق غير مغطاة من قبل شركات المحمول نتيجة غياب التعاون مع المحليات وهو ما يشكل خطر على المواطن حال وقوع حادثة أو ما شابه ومنها على سبيل المثال طريق الضبعة، قائلا " اللجنة استدعت وزير التنمية المحلية مسبقا وأرسل مندوب عنه.. وهو أمر مرفوض ولابد أن ندرس معه آليات مواجهة ذلك ".

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وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد فتحت ملف ضعف شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور المهندس أحمد فاروق مدير إدارة الجودة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ووجه النواب انتقادات حادة لضعف شبكات المحمول الثلاث بشتى انحاء البلاد وعدد عضو مجلس النواب، المناطق التى تشهد انقطاع لخدمات المحمول فى منطقة بولاق الدكرور، لاسيما الدائرى فى 3 مناطق منه، بالإضافة إلى ناهيا والشوارع الداخلية، مضيفًا: "ربما هناك مقاومة من بعض الأهالى تخوفًا من أضرار محطات تقوية شبكات المحمول".

الأمر الذى أوصت فيه اللجنة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيارة المواقع التى تناولها النواب فى طلبات الإحاطة المتعلقة بهم على مستوى الجمهورية، للوقوف على جودة الشبكات، وذلك بالتنسيق معهم.